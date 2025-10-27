Fora do «Secret Story», Rui revela a Cristina Ferreira o que ninguém sabia até agora

Expulso do Secret Story 9, Rui esteve no «Dois às 10» e surpreendeu ao partilhar, pela primeira vez, detalhes marcantes da sua vida pessoal.

Depois de ter sido expulso do Secret Story 9, Rui marcou presença no programa “Dois às 10” desta segunda-feira, onde mostrou um lado mais pessoal e revelou detalhes da sua história de vida que poucos conheciam.

O ex-concorrente contou que os pais eram muito jovens quando o tiveram — ambos com 18 anos — e que cresceu com o apoio essencial dos avós maternos. “Há 20 anos atrás, 18 anos ainda são pessoas muito jovens. Foi uma surpresa para eles”, recordou.

Apesar da separação precoce dos pais, Rui garantiu que nunca se sentiu desamparado: “A minha mãe estava sempre presente, porque vivia comigo. O meu pai estava com ele quando podia. Eles separaram-se muito cedo, mas a minha casa era a dos meus avós. Nunca senti falta de amor. Os meus pais sempre estiveram lá e sou o que sou graças a eles.”

O jovem de 21 anos partilhou ainda que, ao longo da adolescência, passou por fases difíceis e teve de se afastar de más influências. Feliz e mais confiante, Rui afirma que hoje está “em paz consigo mesmo” e que a experiência no reality show, apesar de curta, lhe permitiu aprender muito sobre si próprio.

Sobre o jogo, confessou que se sentiu desmotivado: “Entediei-me um bocado, achei que ia haver mais dinâmica e menos discussão por ‘nada’.”

Com um discurso sereno e maduro, Rui mostrou no “Dois às 10” que, fora da casa, há um jovem com uma história de superação, coragem e gratidão pela família que o formou.