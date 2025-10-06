Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Durante a par de Sandro Fernandes da casa do Secret Story, a namorada do ex-concorrente, Nádia Sousa, partilhou nas redes sociais uma mensagem cheia de emoção.

Depois de Sandro Fernandes ter sido o último concorrente expulso do Secret Story, a namorada do ex-concorrente, Nádia Sousa, partilhou uma mensagem emocionada nas redes sociais.

A jovem de 22 anos mostrou-se comovida com o percurso do companheiro no programa e recordou as dificuldades que ele enfrentou, elogiando a forma como soube expressar os seus sentimentos e a resiliência que sempre demonstrou.

Nádia destacou ainda o papel importante que Sandro tem na sua vida, descrevendo-o como um verdadeiro apoio e alguém de quem tem aprendido muito. A jovem contou que o namorado a ajudou a lidar com momentos difíceis, nomeadamente com a perda do pai, e fez questão de sublinhar que o que os une é um amor genuíno e cúmplice, apesar da diferença de idades: «Encontrei confidente»

A publicação termina com palavras de orgulho e ternura, nas quais Nádia manifesta o quanto vibra com cada conquista de Sandro e o apoio incondicional que lhe dedica fora da casa mais vigiada do país.



Veja ainda a entrevista de Sandro após a expulsão do Secret Story.