Fora do «Secret Story», Sandro é surpreendido com notícia: «A maior bomba»

Depois de três semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, Sandro foi o concorrente expulso na gala de domingo de Secret Story – Casa dos Segredos. O barbeiro reagiu com serenidade, garantindo que sai “de consciência tranquila”.

Depois de três semanas de jogo intenso, Sandro foi o concorrente expulso na gala deste domingo, 5 de outubro, de Secret Story – Casa dos Segredos.

A decisão esteve nas mãos do público, que acabou por ditar o fim da estadia do barbeiro na casa mais vigiada do país.

Logo após abandonar a mansão da Malveira, Sandro falou com a repórter digital do programa e reagiu às duas grandes revelações da noite, feitas por Cristina Ferreira em direto: o segredo de Liliana Oliveira e o casal secreto formado por Marisa Pires e Pedro Jorge.

“Já sabia que havia ali qualquer coisa”, confessou Sandro, sobre o segredo de Liliana — “Fui pedida em casamento na gala de estreia”.

O ex-concorrente explicou que já tinha percebido que havia algo que Liliana escondia.

“Ela sempre me disse: ‘Tu não sabes o que vim fazer para vir para aqui’. Sabia que era relacionada com o namorado, mas não contava com isto”, admitiu, surpreendido.

Ainda assim, Sandro reconheceu que a maior reviravolta da noite foi mesmo a revelação do casal que ninguém suspeitava.

A maior bomba foi mesmo o casal Marisa e Pedro Jorge. Estão a fazer um superjogo. Acho que ninguém vai acertar nesse segredo”, afirmou, elogiando a estratégia dos colegas.

Sereno e satisfeito com a forma como participou no reality show, o barbeiro despediu-se com um sentimento de missão cumprida. Hoje, no «Dois às 10», reagiu com mais calma.
 

Veja a conversa completa:

