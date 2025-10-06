Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 33min

A namorada de Sandro, do Secret Story, que tem 22 anos, partilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais, onde falou da relação.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sandro, da casa do Secret Story, foi o último concorrente expulso. Dentro da casa, assumiu namorar com uma mulher mais nova e a namorada do ex-concorrente, Nádia Sousa, partilhou nas redes sociais uma mensagem cheia de emoção. “Não tiveste uma infância nada fácil… Foi difícil ver-te chorar, mas foi gratificante ver-te exprimir os teus sentimentos”, escreveu a jovem de 22 anos.

Nádia aproveitou para destacar as qualidades de Sandro e o papel importante que ele tem tido na sua vida: “O Sandro é resiliente, perspicaz e tem-me ensinado muito. Nele encontrei um amigo, confidente e companheiro.”

A jovem explicou ainda que o namorado a tem ajudado a lidar com a perda do pai e fez questão de deixar claro que o que os une é o amor genuíno: “Não, eu não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho. Estou com ele pela pessoa que é.”

Terminou com uma declaração cúmplice: “Chorou ele e chorei eu. Vibro a cada conquista dele. Vai com tudo, meu amor.”

Veja ainda na galeria algumas das fotos do casal e reveja a entrevista de Sandro ao Dois às 10.

Temas: Secret Story Sandro Dois às 10

RELACIONADOS

Fora do «Secret Story», Sandro é surpreendido com notícia: «A maior bomba»

Sandro, o 'padrinho' de Liliana e Fábio, sobre fim do namoro da concorrente com Zé: «Batalhei muito para terminar a relação»

Fora do Estúdio

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Há 37 min

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Há 2h e 7min

O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

Hoje às 09:35

A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder

Hoje às 09:03

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Hoje às 08:48

Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»

Hoje às 08:20

Liliana coloca em causa namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

3 out, 18:02
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Hoje às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Hoje às 10:03

Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»

Hoje às 10:17

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

Ontem às 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fotos

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Há 37 min

Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

Há 1h e 7min

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 1h e 37min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 2h e 7min