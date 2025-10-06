Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

A namorada de Sandro, do Secret Story, que tem 22 anos, partilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais, onde falou da relação.

Sandro, da casa do Secret Story, foi o último concorrente expulso. Dentro da casa, assumiu namorar com uma mulher mais nova e a namorada do ex-concorrente, Nádia Sousa, partilhou nas redes sociais uma mensagem cheia de emoção. “Não tiveste uma infância nada fácil… Foi difícil ver-te chorar, mas foi gratificante ver-te exprimir os teus sentimentos”, escreveu a jovem de 22 anos.

Nádia aproveitou para destacar as qualidades de Sandro e o papel importante que ele tem tido na sua vida: “O Sandro é resiliente, perspicaz e tem-me ensinado muito. Nele encontrei um amigo, confidente e companheiro.”

A jovem explicou ainda que o namorado a tem ajudado a lidar com a perda do pai e fez questão de deixar claro que o que os une é o amor genuíno: “Não, eu não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho. Estou com ele pela pessoa que é.”

Terminou com uma declaração cúmplice: “Chorou ele e chorei eu. Vibro a cada conquista dele. Vai com tudo, meu amor.”

Veja ainda na galeria algumas das fotos do casal e reveja a entrevista de Sandro ao Dois às 10.