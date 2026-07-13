Após o Secret Story, Sara Jesus toma decisão e anuncia nova fase: «A partir de hoje...»

Depois de se dar a conhecer ao público no "Secret Story 10" e de voltar a entrar na casa mais vigiada do País no "Desafio Final", Sara Jesus recorreu às redes sociais para fazer uma profunda reflexão sobre o impacto que a experiência teve na sua vida.

A ex-concorrente partilhou um conjunto de fotografias acompanhado de um texto onde garante que já não é a mesma pessoa que entrou no reality show da TVI. «A mulher que entrou naquele reality ficou lá dentro. A que saiu conhece o peso das quedas, o valor da resiliência e a força de nunca desistir de si», começou por escrever.

Sara Jesus recordou ainda que viveu intensamente a experiência, mostrando-se sempre tal como é, independentemente das opiniões que foi despertando. «Mostrei-me sem filtros. Fui amada, fui criticada, fui posta à prova. E, no meio de tudo isso, encontrei uma versão de mim que jamais voltará a encolher-se para caber nos lugares errados», confessou.

A antiga participante considera que o programa lhe trouxe muito mais do que notoriedade, afirmando que foi também uma oportunidade para se reencontrar. «Conheci milhões de pessoas, mas, acima de tudo, reencontrei-me a mim», destacou.

Sara Jesus acredita agora que está a viver uma nova fase da sua vida e mostra-se determinada a agarrar todas as oportunidades que surgirem. «A partir de hoje, não quero apenas abrir portas. Quero deixar marca em tudo por onde passar. Porque isto… isto é só o começo», concluiu.