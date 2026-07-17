Por esta não esperava. João Ricardo é surpreendido por Sara Jesus em direto: «Não esqueço as coisas menos positivas»

Um mês após o casamento, Alexandra abriu a porta da garagem e encontrou o marido que pôs termo à vida: «Nunca deu sinais»

João Ricardo foi surpreendido no "Dois às 10", da TVI, com uma mensagem em vídeo de Sara Jesus, ex-concorrente com quem viveu um breve envolvimento durante o "Secret Story – Desafio Final".

Tudo começou quando Cristina Ferreira e Cláudio Ramos questionaram João Ricardo sobre a falta de contacto com Sara após o fim do programa. «Alguma vez ligaste?», perguntou Cristina.

O ex-concorrente respondeu de imediato com outra pergunta. «E a Sara alguma vez me ligou?», atirou.

Foi então que a produção surpreendeu João Ricardo com uma mensagem gravada por Sara Jesus. Na gravação, a ex-concorrente mostrou-se conciliadora e fez questão de recordar os bons momentos que viveram. «Até me pareceu, se calhar vocês combinam mais do que aquilo que eu imaginava. Ela também desvaloriza tudo muito. Ela diz que tiveram coisas menos felizes, mas importa-se muito com aquilo que foi bom entre vocês», comentou Cristina Ferreira após ouvir as palavras de Sara.

Visivelmente surpreendido, João Ricardo reagiu em tom de brincadeira. «Quase levantei-me para ir à procura da Sara», disse, provocando gargalhadas em estúdio.

Apesar da mensagem, João Ricardo nunca confirmou qualquer intenção de reatar a relação de amizade que tremeu dentro do jogo, mas foi aconselhado pelos apresentadores para conversar com a amiga.