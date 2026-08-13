Sara Jesus surpreende ao mostrar-se com o pai do filho: «Que seja sempre sobre ele»

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Sara Jesus esteve a aproveitar uns dias de descanso no Complexo Aquático de Santarém, na companhia do filho, Santiago, de três anos, e do pai da criança, de quem está separada.

A finalista do “Secret Story – Casa dos Segredos” tem partilhado, através do Instagram, vários registos destes momentos de lazer em família.

Na legenda de uma das publicações, Sara Jesus revelou o quanto precisava destes dias para desligar da rotina e deixou uma reflexão sobre o filho. «Já tinha saudades de desligar completamente a cabeça de tudo e que falta me estava a fazer. Amo cada momento ao lado do meu pequenino. Que seja sempre sobre ele: a sua felicidade, o seu bem-estar, o amor que o rodeia e tudo aquilo que queremos construir para que cresça feliz, seguro e rodeado de amor», escreveu.

A concorrente acrescentou ainda: «Que tenha sempre como exemplo o respeito, a educação e a união que queremos transmitir-lhe. Porque, acima de tudo, será sempre sobre ele.»

No final, Sara Jesus agradeceu também o carinho de quem se aproximou durante estes dias: «Obrigada também a toda a gente que veio ter connosco e nos rodeou de amor, adoro conhecer cada um de vocês!»

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Temas: Secret Story Sara Jesus Dois às 10 Reality Show
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