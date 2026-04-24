Hugo toma atitude radical que vai surpreender Sara à saída do Secret Story

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Os fãs não deixaram escapar um gesto de Hugo que está a dar que falar.

Dias depois de abandonar o “Secret Story 10”, Hugo voltou a dar que falar — desta vez, por um gesto discreto, mas que não escapou aos fãs.

O jovem nortenho, que foi expulso na passada segunda-feira, tomou uma decisão em relação a Sara que rapidamente gerou reações: deixou de a seguir no Instagram e retirou-a também da sua lista de seguidores.

A atitude surge poucos dias após ter saído da casa mais vigiada do País e depois de marcar presença no “Dois às 10”, da TVI, onde foi claro sobre os seus sentimentos. Hugo garantiu que não está apaixonado por Sara, referindo que sente apenas “carinho e afeto” pela ex-colega, que foi uma das suas maiores aliadas dentro do jogo.

Na mesma entrevista, o ex-concorrente revelou ainda que pretende conversar com a “pessoa especial” que deixou cá fora, deixando em aberto o rumo da sua vida pessoal fora do reality show.

Agora, com este gesto nas redes sociais, Hugo parece dar um passo definitivo no afastamento de Sara, que quando sair do programa vai descobrir o que aconteceu.