Sara era bem diferente antes de entrar no Secret Story. Veja como a concorrente mudou

  • Dois às 10
  • Há 3h e 21min
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Sara, concorrente do Secret Story, já se mostrou em várias versões ao longo dos anos.

Aos 26 anos, Sara, natural de Sintra, é uma das concorrentes que mais se destaca no "Secret Story 10". Esteticista de profissão, apresenta-se sempre com uma postura confiante. 

Dentro da casa, Sara demonstra uma personalidade intensa, sendo uma das protagonista do jogo. A concorrente mantém um perfil competitivo, determinado a marcar presença em todas as situações.

Fora do reality, os fãs podem acompanhar a vida de Sara através das redes sociais, onde a sua evolução física se torna evidente. Desde a fase em que esteve grávida, em 2023, até às várias mudanças de visual ao longo do tempo, é possível descobrir diferentes versões de Sara, todas distintas da imagem que conhecemos atualmente.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.

Temas: Secret Story Sara Dois às 10
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