Sara era bem diferente antes de entrar no Secret Story. Veja como a concorrente mudou

«Eu estava muito balofa»: Cantora portuguesa impressiona ao surgir com menos 20 quilos

Sara, concorrente do Secret Story, já se mostrou em várias versões ao longo dos anos.

Aos 26 anos, Sara, natural de Sintra, é uma das concorrentes que mais se destaca no "Secret Story 10". Esteticista de profissão, apresenta-se sempre com uma postura confiante.

Dentro da casa, Sara demonstra uma personalidade intensa, sendo uma das protagonista do jogo. A concorrente mantém um perfil competitivo, determinado a marcar presença em todas as situações.

Fora do reality, os fãs podem acompanhar a vida de Sara através das redes sociais, onde a sua evolução física se torna evidente. Desde a fase em que esteve grávida, em 2023, até às várias mudanças de visual ao longo do tempo, é possível descobrir diferentes versões de Sara, todas distintas da imagem que conhecemos atualmente.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.