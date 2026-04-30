Sara já ouviu tudo. Concorrente reage após Hugo descartar relação: «É triste»

A atual edição do Secret Story - Desafio Final continua a dar que falar e desta vez foi Sara que fez revelações sobre Hugo, que está cá fora.
A concorrente quebrou o silêncio e reagiu às declarações de Hugo, com quem viveu um envolvimento durante o Secret Story 10. Visivelmente magoada, Sara desabafou numa conversa com Ariana Miranda, não escondendo a revolta com o que ouviu.
“Ali naquela entrevista basicamente fazer parecer que eu não valho nada. Agora eu entendo porque é que o Diogo me disse ‘abre os olhos’”, começou por dizer, referindo-se à recente participação de Hugo no Dois às 10.
Apesar de tudo, Sara acredita que houve sentimentos — ainda que misturados com estratégia: “Eu acredito sim também que ele tenha criado sentimentos, porque há coisas que não dá para fingir. Mas também percebi que houve muita coisa que foi jogo, sim. E aqui dentro confiei naquilo que ouvi, porque não via mais nada para além daquilo que eu ouvia da boca dele.”
A maior mágoa, porém, está na forma como sente que foi exposta publicamente. Sem filtros, deixou claro o impacto das palavras de Hugo: “E depois é a cena de eu ter ouvido na entrevista basicamente que eu não valho nada, foi isto que eu concluí. E agora tens que te focar em quem vale a pena, porque basicamente ela não vale para nada e foi o teu instrumento sexual. Para mim, é triste.”
Entre desilusão e indignação, Sara mostra que as feridas ainda estão longe de sarar — e que o que se diz fora da casa pode pesar tanto ou mais do que o que acontece dentro dela.