Secret Story. Susana Dias Ramos arrasa postura de Diogo com Eva: «Há muita irresponsabilidade»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 14min

A psicóloga e sexóloga Susana Dias Ramos comentou as recentes atitudes de Diogo, que se tem aproximado de Ariana com a namorada Eva dentro da casa.

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A sexóloga Susana Dias Ramos esteve esta quarta-feira no programa Dois às 10, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, onde analisou sem filtros as dinâmicas emocionais que têm marcado a casa da Malveira.

A conversa surgiu no âmbito de um debate sobre as diferenças geracionais e a forma como os mais jovens encaram as relações. Questionada sobre a responsabilidade afetiva, Susana Dias Ramos traçou um cenário preocupante e apontou o comportamento de Diogo como exemplo: “Hoje em dia, as pessoas têm uma desresponsabilização pelos sentimentos dos outros. É: eu estou feliz, não interessa se o que faço te magoa.”

A especialista reforçou ainda que, numa relação, o cuidado com o outro deve ser essencial: “Nós precisamos de ter responsabilidade emocional e sexual pela pessoa que está próxima de nós. Senão, não vale a pena. Há muita irresponsabilidade e eles vão magoar-se"

Também Cláudio Ramos não escondeu a indignação perante este tipo de comportamentos, classificando um “irresponsável afetivo” como alguém “tóxico” e indo mais longe numa metáfora forte sobre o impacto emocional causado.

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O tema acabou por regressar ao polémico triângulo amoroso que tem dado que falar na TVI. Cristina Ferreira recordou que, numa fase inicial, Eva parecia alinhar na estratégia do namorado, mas que a situação rapidamente mudou: “A Eva agora já não está a achar graça.”

 

Temas: Secret Story Susana Dias Ramos Dois às 10 Diogo Eva
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