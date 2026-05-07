Depois do Secret Story, Tiago mostra-se abalado: «Foram as piores notícias que tive desde que saí»

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Depois da participação em Secret Story - Casa dos Segredos, Tiago Blela tem dado entrevistas onde fala da adaptação à vida real e do que tem vindo a descobrir.

Em declarações à TV 7 Dias, o jovem admitiu estar a viver uma fase muito especial, marcada pelo carinho do público e pelo crescimento do seu percurso artístico. “Tenho-me sentido mesmo incrível cá fora”, começou por confessar. Tiago revelou ainda que ficou surpreendido com a dimensão do apoio recebido depois de sair da casa mais vigiada do país.

No entanto, nem tudo têm sido motivos para sorrir. O ex-concorrente recebeu também notícias devastadoras, que acabaram por marcar este regresso à realidade. “Um dos meus melhores amigos teve um acidente de mota, em Lisboa. Outro amigo meu que estava a viver fora pôs termo à vida”, revelou na entrevista que deu.

Abalado, Tiago Blela não escondeu a dificuldade em lidar com estas perdas num período que deveria ser de celebração. “Foram as piores notícias que eu tive desde que saí da casa. Foi super difícil reagir”, desabafou.

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