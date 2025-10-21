Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo

  • Dois às 10
  • Há 2h e 38min

Após a expulsão da “Secret Story 9”, Vera revelou no “Dois às 10” o segredo que manteve guardado durante todo o jogo.

Depois da expulsão polémica da “Secret Story 9”, Vera esteve esta terça-feira, dia 21 de outubro, no “Dois às 10”, onde revelou finalmente o segredo que manteve guardado dentro da casa: “Fui criada por um cantor famoso.”

Na conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente explicou a origem do seu segredo, que nunca chegou a ser descoberto pelos colegas. Após o momento de revelação, Cristina Ferreira adiantou: “É o José Malhoa, que durante um período da tua vida foi muito importante para ti e para a tua família.

Vera confirmou a informação e recordou com emoção essa fase da sua infância: “Foi muito importante. Deram-me oportunidade de viver momentos bastante especiais — a minha primeira viagem de avião, por exemplo. Os meus pais trabalhavam imenso e não tinham muito tempo de qualidade comigo.

A ex-concorrente contou ainda como nasceu a ligação à família do cantor:“Éramos vizinhos. Primeiro, a minha mãe começou a cuidar da filha mais nova deles, foi aí que criámos essa ligação, e depois as coisas inverteram-se. Passeei muito com eles, fiz coisas que se fazem em família — ir ao jardim zoológico, viajar — e isso marcou-me para sempre.

Vera esclareceu que não chegou a viver na casa de José Malhoa, mas sublinhou que guarda memórias inesquecíveis.

Veja o momento em que Vera revela o seu segredo no “Dois às 10” e recorde a conversa completa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

