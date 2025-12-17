Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

  Há 1h e 33min

Vera Cláudia voltou a juntar-se a antigos colegas do “Secret Story”. A ex-concorrente partilhou um momento especial ao lado de vários ex-participantes do reality show da TVI, num encontro marcado pela boa disposição e pelo convívio fora da casa.

Vera Cláudia recorreu às redes sociais esta terça-feira, dia 16 de dezembro, para partilhar um registo fotográfico que rapidamente chamou a atenção dos fãs do “Secret Story – Casa dos Segredos”. Na imagem, a ex-concorrente surge ao lado de Zé Andrade, Rui, Lídia e Joana, num momento de convívio fora da casa mais vigiada do país.

Apesar de Zé Andrade não ter chegado a entrar no reality show da TVI, o ex-noivo de Liliana tem-se mostrado perto de outros ex-concorrentes.

Na legenda da fotografia, Vera Cláudia fez questão de agradecer a quem proporcionou o momento especial. Veja aqui:

