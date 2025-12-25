Fãs de Vera juntaram dinheiro para realizar sonho às filhas da ex-concorrente do «Secret Story»

Vera vive dias de emoção e gratidão. No Dois às 10, a ex-concorrente revelou ter sido surpreendida por uma onda de apoio dos fãs que se uniram para realizar um sonho muito especial.

Vera vive um dos momentos mais emocionantes desde a saída da Casa dos Segredos 9. A ex-concorrente revelou, no Dois às 10, que foi surpreendida por uma onda de carinho dos fãs, que se uniram para lhe oferecer uma viagem à Disneyland — um sonho que viveu ao lado das filhas, Dayanne e Mayanna.

«Não estava nada à espera», confessou Vera. A antiga concorrente explicou que existe uma verdadeira “team” que a acompanha diariamente, sempre presente nas redes sociais e nos momentos mais difíceis. «É uma team que está diariamente em contacto comigo», sublinhou, assumindo que tem aprendido a lidar com a pressão e com a exposição mediática.

No programa das manhãs da TVI, Vera apresentou ainda, pela primeira vez em televisão, as filhas, revelando os nomes pouco comuns e cheios de significado. «Já idealizava, quando era mais nova, que queria nomes diferentes e sempre quis ser mãe aos 24», contou, num momento de grande ternura.

As filhas, orgulhosas da mãe, confessaram que gostavam de a ter visto continuar no jogo. «Gostávamos de a ver lá dentro», disseram, admitindo que não ficaram felizes com a expulsão. Um retrato de cumplicidade e amor que mostra o lado mais protetor e humano de Vera, longe das polémicas da Casa.