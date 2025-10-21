Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Foi durante o «Dois às 10» que Vera reagiu ao segredo de Marisa e Pedro Jorge, o casal que está a esconder o segredo como ninguém.

No “Dois às 10”, Vera reagiu com surpresa e humor ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro Jorge, concorrentes da “Secret Story 9”, que afinal são casados — algo que ninguém dentro da casa conseguiu adivinhar.

Depois de saber a verdade, Vera não conteve a reação e brincou com a situação: “Que perigo!”, atirou, entre risos.

A ex-concorrente confessou que nunca imaginou que Marisa e Pedro Jorge escondiam uma relação fora do jogo: “Nunca me passou pela cabeça. Eu até estava a ligar o Pedro à Ana... Ninguém vai chegar lá. Eles são muito bons. Só se for o Leandro que chegue lá!”

O segredo de Marisa e Pedro Jorge tem sido um dos mais bem guardados da edição e continua a surpreender o público, que elogia a forma como o casal tem conseguido manter o disfarce dentro da casa.