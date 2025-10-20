Mal saiu do «Secret Story», Joana assistiu a um momento que nunca pensou ver: «Não estava nada à espera»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 18min

Expulsa do “Secret Story 9”, Joana comentou o confronto entre Vera e Dylan. A ex-concorrente admitiu ter ficado surpreendida com a reação de Vera e criticou a atitude de Dylan.

Recém expulsa da “Secret Story 9”, Joana reagiu ao momento de maior tensão do pós-gala, que envolveu Vera e Dylan. A ex-concorrente confessou ter ficado surpreendida com a reação da colega e comentou as palavras do ex-parceiro de jogo.

Convidada do programa «Dois às 10», Joana mostrou-se surpreendida com o descontrolo de Vera: “Não esperava esta reação. Ela tenta sempre passar o lado de mulher correta e não estava de todo à espera”, afirmou.

A ex-concorrente também deixou uma crítica a Dylan, considerando que o concorrente ultrapassou um limite importante ao trazer as filhas de Vera para a conversa. “O Dylan não esteve bem em referir o nome das filhas da Vera. Podia não estar de acordo com as atitudes que ela tinha, mas referir os filhos não há necessidade. É tocar num ponto forte da vida exterior da pessoa que nada tem a ver com o jogo”, sublinhou.

Apesar das críticas, Joana mostrou empatia pela reação da colega: “Ela acabou por reagir de cabeça quente”, concluiu.

Veja o momento de que todos falam:

