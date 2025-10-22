Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Passaram 25 anos e um dia entre dois dos momentos mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Marco Borges e Vera foram expulsos após gestos agressivos.

Separados por 25 anos e um dia, Marco Borges e Vera protagonizaram dois dos momentos mais polémicos da história dos reality shows em Portugal. Ambos acabaram expulsos após gestos de agressão que marcaram as respetivas edições.

O “pontapé mais famoso da televisão portuguesa” foi o de Marco Borges, na primeira edição do “Big Brother”, em 2000. O concorrente perdeu o controlo durante uma discussão e agrediu Sónia, episódio que parou o país e chegou a abrir os telejornais. O caso ficou para sempre gravado na memória dos portugueses e marcou o início da história dos reality shows em Portugal.

Agora, um quarto de século depois, a história parece repetir-se — desta vez na “Secret Story 9”. Vera perdeu a cabeça durante uma troca acesa de palavras com Dylan, e acabou por dar-lhe estaladas, o que levou à sua expulsão do programa.

A coincidência não passou despercebida: Marco foi expulso a 19 de outubro de 2000 e Vera saiu a 20 de outubro de 202525 anos e um dia depois. Sendo que o ato de Vera foi na noite de 19 para 20.

Recorde o momento de Vera:

E o pontapé de Marco:

