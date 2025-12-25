Vera acaba com as dúvidas e revela o que ninguém esperava ao falar de Inês

Sem rodeios, Vera quebrou o silêncio sobre Inês e a relação com Dylan. No Dois às 10, a ex-concorrente assumiu que não se imagina a construir uma amizade, explicando as emoções e desilusões que ficaram da experiência dentro da Casa.

Vera falou abertamente, no Dois às 10, sobre a relação entre Inês e Dylan, assumindo que não se vê a construir qualquer tipo de amizade com a ex-colega da Casa. «Não me imagino a ter uma conversa com a Inês, não consigo», confessou, sem rodeios.

A ex-concorrente explicou que sente que essa conversa nunca seria verdadeira. «Acho que não ia ser uma coisa sincera da parte dela», afirmou, acrescentando que esperava mais honestidade. «Acho que ela poderia ter sido sincera como eu fui. Eu fui sincera com o que estava a sentir».

Vera revelou ainda que, dentro da Casa, sentiu uma atração por Inês, algo que acabou por a surpreender. «A Inês focou-se mais no cuidado e preocupação comigo e fiquei mais ligada a isso», explicou, mostrando-se transparente em relação às emoções que viveu durante o jogo.

Uma partilha frontal e emotiva, que mostra que, apesar de o jogo ter terminado, algumas feridas continuam difíceis de sarar.