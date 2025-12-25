Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado

De regresso à vida pública, Vera olha agora para o futuro com ambição e confiança. No Dois às 10, a ex-concorrente revelou que tem a agenda preenchida para os próximos meses, com presenças, eventos e até um papel especial já confirmado — ainda em segredo.

Depois de semanas intensas, Vera olha agora para o futuro com entusiasmo e muitos projetos em carteira. No Dois às 10, a ex-concorrente revelou que regressou em força às presenças em festas e discotecas e que a agenda está preenchida até junho do próximo ano.

«Tenho datas marcadas até junho», contou, revelando que o próximo ano promete ser de muito trabalho. Entre os projetos já confirmados, há um papel especial que deixou os apresentadores curiosos: Vera será rainha de um Carnaval — mas, por enquanto, o local permanece em segredo. «É segredo ainda», disse, entre risos.

Depois de uma experiência intensa na Casa dos Segredos 9, Vera mostra-se focada, determinada e pronta para aproveitar as novas oportunidades, mantendo sempre como prioridade o bem-estar das filhas.