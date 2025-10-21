Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

No «Secret Story 9», a relação entre Vera e Inês tem dado muito que falar. A concorrente nortenha revelou detalhes da forte ligação que criou com a colega dentro da casa e contou, sem rodeios, que Inês ponderou terminar o namoro que mantém fora do programa.

Vera abriu o coração e recordou o momento em que conheceu Inês, descrevendo uma conexão imediata entre as duas. “No primeiro dia, quando entrámos na casa, já tinha falado com algumas pessoas. De repente, estava a falar com a Lili e apareceu-me a Inês. Conectámo-nos ali de uma forma que não senti com mais ninguém”, contou.

A concorrente acredita que a colega sentia o mesmo, mas que preferiu não assumir nada “devido à exposição”. “Senti vontade da parte dela também”, confessou.

Mais à frente, Vera revelou que Inês chegou a ponderar terminar a relação que tem fora da casa. “Ela chegou a comentar comigo, da forma que nós sabemos, que queria pôr término à relação dela. Isso foi-me dando esperança, porque pensei que ela se pudesse abrir um pouco mais”, explicou, admitindo que a exposição pública acabou por travar qualquer avanço entre as duas.

Já sobre a recente aproximação entre Inês e Dylan, Vera admite estar surpreendida e acredita que o colega possa ter segundas intenções. Ainda assim, a concorrente garante que, caso surja um romance entre Inês e Dylan, não guarda mágoa.