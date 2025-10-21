Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min

No «Secret Story 9», a relação entre Vera e Inês tem dado muito que falar. A concorrente nortenha revelou detalhes da forte ligação que criou com a colega dentro da casa e contou, sem rodeios, que Inês ponderou terminar o namoro que mantém fora do programa.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Vera abriu o coração e recordou o momento em que conheceu Inês, descrevendo uma conexão imediata entre as duas. “No primeiro dia, quando entrámos na casa, já tinha falado com algumas pessoas. De repente, estava a falar com a Lili e apareceu-me a Inês. Conectámo-nos ali de uma forma que não senti com mais ninguém”, contou.

A concorrente acredita que a colega sentia o mesmo, mas que preferiu não assumir nada “devido à exposição”. “Senti vontade da parte dela também”, confessou.

Mais à frente, Vera revelou que Inês chegou a ponderar terminar a relação que tem fora da casa. “Ela chegou a comentar comigo, da forma que nós sabemos, que queria pôr término à relação dela. Isso foi-me dando esperança, porque pensei que ela se pudesse abrir um pouco mais”, explicou, admitindo que a exposição pública acabou por travar qualquer avanço entre as duas.

Já sobre a recente aproximação entre Inês e Dylan, Vera admite estar surpreendida e acredita que o colega possa ter segundas intenções. Ainda assim, a concorrente garante que, caso surja um romance entre Inês e Dylan, não guarda mágoa.

Temas: Secret Story Vera Dois às 10

RELACIONADOS

Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo

Vera descobre que Marisa e Pedro Jorge são um casal. Esta foi a reação

A Não Perder

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Há 19 min

Descubra como manter a sapateira livre de maus cheiros

Há 24 min

Vera descobre que Marisa e Pedro Jorge são um casal. Esta foi a reação

Há 2h e 32min

Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo

Há 2h e 41min

Isabel Figueira lavada em lágrimas com surpresa de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Foi o melhor presente que me podiam ter dado»

Há 3h e 52min

Alivia dores e promove o fortalecimento muscular: o eletroestimulador que não chega aos 30 euros e soma centenas de elogios

Hoje às 10:49

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
MAIS

Mais Vistos

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Há 2h e 54min

Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»

Ontem às 12:21

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Há 2h e 58min

Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»

Há 3h e 27min

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

Ontem às 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

Ontem às 08:50

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

19 out, 11:20

Fotos

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Há 19 min

Descubra como manter a sapateira livre de maus cheiros

Há 24 min

Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

Há 1h e 42min

Vera descobre que Marisa e Pedro Jorge são um casal. Esta foi a reação

Há 2h e 32min