Vera não perdoa declarações de Inês e traz a público tudo o que ficou escondido

A polémica entre as ex-concorrentes do «Secret Story» continua fora da casa.

Inês Gama conquistou o segundo lugar da nona edição de “Secret Story – Casa dos Segredos” e marcou presença no programa “Dois às 10”, onde falou abertamente sobre a sua experiência no reality show da TVI. Durante a entrevista com Cristina Ferreira, a agora namorada de Dylan Fonte foi clara ao negar que se tivesse apaixonado por Vera Cláudia e acusou a ex-colega de estar a prolongar a narrativa criada dentro da casa para ganhar visibilidade cá fora.

Inês rejeitou ainda as acusações de que teria trocado mensagens secretas ou vivido qualquer envolvimento romântico com Vera Cláudia, garantindo que tudo não passou de uma dinâmica de jogo e de apoio emocional. As declarações não caíram bem à ex-concorrente, que reagiu de forma contundente nas redes sociais.

Através do Instagram, Vera Cláudia deixou um longo desabafo, onde acusou Inês de falta de lealdade e de não estar a falar a verdade. “Querida Inês, olha, estou a aparecer. E agora vais aguentar?”, começou por escrever, deixando críticas duras à postura da ex-amiga. A ex-concorrente garantiu que houve proximidade física entre ambas e afirmou que existiram “trocas de carícias”, alegando que, por vezes, tinham de disfarçar perante as câmaras.

Vera Cláudia foi ainda mais longe ao afirmar que existiram mensagens escritas na mão, por baixo dos lençóis, e revelou o conteúdo de algumas frases que, segundo diz, foram escritas por Inês. Entre elas, mensagens como “Estou a gostar muito de ti”, “Confia” e até referências a uma eventual mudança de vida dentro da casa. A ex-concorrente assegurou ainda que Inês partilhou pistas sobre segredos e que chegou a demonstrar “vontade”, tocando-lhe nos lábios.

No mesmo desabafo, Vera Cláudia recordou um momento em que Inês terá admitido, em conversa com outros concorrentes, já ter estado envolvida com mulheres, reforçando a sua versão dos acontecimentos. “É a tua palavra contra a minha, mas estavas numa casa vigiada 24 horas por dia”, escreveu, acusando Inês de tentar apagar o que, para si, foi evidente.

A polémica promete continuar a dar que falar, com versões opostas de uma relação que marcou a reta final do reality show e que, agora fora da casa, continua a gerar fortes reações entre fãs e ex-concorrentes.