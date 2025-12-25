Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer

Depois de semanas marcadas pela polémica, Vera decidiu falar abertamente sobre o que ficou por dizer. No Dois às 10, a ex-concorrente confirmou que já conversou com Dylan fora das câmaras.

O reencontro de Vera e Dylan no Dois às 10 ficou marcado por um momento de grande maturidade e distensão. Já em direto, ambos confirmaram que existiu, de facto, uma conversa privada fora das câmaras, na qual houve um pedido de desculpas.

«Claro que sim, que me arrependi», afirmou Vera, assumindo a necessidade de fechar um capítulo conturbado. A ex-concorrente explicou que sentiu que não podia seguir em frente sem esse gesto. «Já falámos. Acho que é essencial. Seguir um caminho sem uma palavra de desculpa acho que ia ser muito mau. Senti essa necessidade», disse.

Recorde-se que Vera foi expulsa da Casa dos Segredos 9 após um episódio de agressão física a Dylan, situação que gerou forte polémica na altura.

Sobre as declarações de Dylan, que afirmou não compreender os aplausos que Vera recebeu após a agressão, a ex-concorrente foi clara: «Foco-me mais na mensagem que transmiti cá para fora. Acho que nos devemos unir mais». E reforçou: «Vou estar sempre aqui para apoiar as minhas amigas e as mulheres. Aquele momento foi um guardar de muitas situações».