Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal

Jéssica é uma das concorrentes da nova edição do Secret Story 10 e revelou, no vídeo de apresentação, que está noiva de um futebolista com passagem pelo FC Porto.

A gala de estreia do Secret Story - Casa dos Segredos 10, este domingo, 22 de fevereiro, ficou marcada por várias revelações inesperadas. Uma delas foi feita por Jéssica, de 33 anos, no seu vídeo de apresentação.

A empresária revelou que está noiva de Wilson Manafá, futebolista que representou o FC Porto entre 2018 e 2023 e que atualmente joga no Shanghai Shenhua, na China.

Mãe de dois filhos, Jéssica divide atualmente a sua vida entre Portimão e a China, acompanhando o percurso profissional do companheiro. “O meu noivo, Wilson Manafá, está a jogar em Xangai e eu há sete anos que ando de mochila às costas a viver o sonho dele. Agora, está na altura de viver o meu”, explicou.

Determinada a aproveitar esta nova fase, Jéssica entra na Casa mais vigiada do País com a ambição de conquistar o seu próprio espaço e mostrar quem é, para além da relação com o conhecido jogador.