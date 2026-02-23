Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:44

Jéssica é uma das concorrentes da nova edição do Secret Story 10 e revelou, no vídeo de apresentação, que está noiva de um futebolista com passagem pelo FC Porto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A gala de estreia do Secret Story - Casa dos Segredos 10, este domingo, 22 de fevereiro, ficou marcada por várias revelações inesperadas. Uma delas foi feita por Jéssica, de 33 anos, no seu vídeo de apresentação.

A empresária revelou que está noiva de Wilson Manafá, futebolista que representou o FC Porto entre 2018 e 2023 e que atualmente joga no Shanghai Shenhua, na China.

Mãe de dois filhos, Jéssica divide atualmente a sua vida entre Portimão e a China, acompanhando o percurso profissional do companheiro. “O meu noivo, Wilson Manafá, está a jogar em Xangai e eu há sete anos que ando de mochila às costas a viver o sonho dele. Agora, está na altura de viver o meu”, explicou.

Determinada a aproveitar esta nova fase, Jéssica entra na Casa mais vigiada do País com a ambição de conquistar o seu próprio espaço e mostrar quem é, para além da relação com o conhecido jogador.

Temas: Secret Story Wilson Manafá Jessica Dois às 10 Cristina Ferreira

Fora do Estúdio

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Há 2h e 39min

Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Há 3h e 38min

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Há 3h e 39min

O novo «Secret Story» ainda agora começou e já há uma grande surpresa anunciada por Cristina Ferreira

Hoje às 09:22

Cristina Ferreira estreia o novo «Secret Story» e este é o segredo mais comentado

Hoje às 09:09

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha lamentam morte de antiga colaboradora da TVI

Hoje às 08:51

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

20 fev, 15:22
MAIS

Mais Vistos

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Hoje às 12:07

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do “Secret Story 10”: “Vou ficar preso a ela”

Hoje às 10:15

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

20 fev, 18:17

“Mudei de sexo”: Cristina Ferreira faz revelação inesperada sobre um dos segredos mais falados

Hoje às 10:35

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Há 2h e 39min

Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Há 3h e 38min

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Há 3h e 39min

A verdade por trás da forma física de Cristina Ferreira: as 3 coisas que não abdica

Hoje às 15:00