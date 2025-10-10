A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Depois do fim inesperado do noivado com Liliana no «Secret Story 9», Zé Pedro continua a conquistar o público fora da casa. Perto de atingir os 100 mil seguidores nas redes sociais, o ex-noivo mostra que a vida segue em frente — e até já tem um novo emprego.

A história de Zé Pedro podia ter terminado com um desgosto amoroso, mas o ex-noivo de Liliana Oliveira, que terminou o relacionamento em direto no Secret Story 9 após se aproximar de Fábio, parece estar a dar a volta por cima.

Fora da casa, Zé tem conquistado o apoio do público e a popularidade não para de crescer. No instagram, está perto de atingir os 100 mil seguidores, ultrapassando todos os concorrentes que permanecem no jogo.

Apesar de nunca ter chegado a entrar no Secret Story, Zé despediu-se do emprego antes de ser chamado para o programa. Agora, mostra sinais de ter recomeçado uma nova etapa profissional: na descrição do seu perfil, surge identificado como “Sales Manager” de Brunofitness, um preparador físico.

Depois de dias marcados pela exposição e pela rutura com Liliana, Zé parece ter reencontrado o equilíbrio — e, ao que tudo indica, está a transformar o apoio do público numa nova oportunidade de vida fora das câmaras.