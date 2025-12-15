Afinal, o que aconteceu entre Mariana e Zé nos Açores? Ex-concorrente do «Secret Story» já reagiu

Foi durante a gala do «Secret Story» que todas as dúvidas foram esclarecidas.

A gala deste domingo, dia 14, do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada por um momento de conversa entre Cristina Ferreira e Mariana, ex-concorrente que tem estado no centro de vários rumores cá fora.

Sem rodeios, a apresentadora decidiu abordar diretamente os comentários que têm circulado, dando conta de um alegado envolvimento de Mariana com José Andrade, mais conhecido como Zé, ex-noivo de Liliana. Uma situação que tem dado que falar entre os fãs do programa.

Questionada por Cristina, Mariana respondeu com alguma ironia e segurança: “O Zé não entrou por aquela porta. Eu fui a primeira a entrar na ‘Casa dos Segredos’. E o que fica nos Açores… fica nos Açores.”

A frase, dita com um sorriso enigmático, deixou no ar mais perguntas do que respostas, aumentando ainda mais a curiosidade de quem acompanha atentamente o reality show.

Mas Cristina Ferreira não ficou por aí e foi mais longe, questionando diretamente se teria existido sequer um pedido de casamento. A resposta da jovem foi imediata e sem margem para dúvidas: “Fora de questão.”