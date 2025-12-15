Afinal, o que aconteceu entre Mariana e Zé nos Açores? Ex-concorrente do «Secret Story» já reagiu

  • Dois às 10
  • Há 1h e 47min

Foi durante a gala do «Secret Story» que todas as dúvidas foram esclarecidas.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A gala deste domingo, dia 14, do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada por um momento de conversa entre Cristina Ferreira e Mariana, ex-concorrente que tem estado no centro de vários rumores cá fora.

Sem rodeios, a apresentadora decidiu abordar diretamente os comentários que têm circulado, dando conta de um alegado envolvimento de Mariana com José Andrade, mais conhecido como , ex-noivo de Liliana. Uma situação que tem dado que falar entre os fãs do programa.

Questionada por Cristina, Mariana respondeu com alguma ironia e segurança: “O Zé não entrou por aquela porta. Eu fui a primeira a entrar na ‘Casa dos Segredos’. E o que fica nos Açores… fica nos Açores.”

A frase, dita com um sorriso enigmático, deixou no ar mais perguntas do que respostas, aumentando ainda mais a curiosidade de quem acompanha atentamente o reality show.

Mas Cristina Ferreira não ficou por aí e foi mais longe, questionando diretamente se teria existido sequer um pedido de casamento. A resposta da jovem foi imediata e sem margem para dúvidas: “Fora de questão.”

Temas: Secret Story Ze Liliana Mariana

RELACIONADOS

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Fora do Estúdio

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 14 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 26 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 42 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 14min

Mãe de Liliana surge pela primeira vez e quebra silêncio sobre Zé, ex-noivo da filha

Há 1h e 29min

Antiga apresentadora da TVI chora morte do pai: «Foi tudo muito rápido»

Há 1h e 43min

Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

Ontem às 10:07
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

12 dez, 11:43

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

12 dez, 11:55

Sónia Jesus e Vitó: A paz depois da tempestade e uma grande novidade

23 jul, 10:33

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fotos

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 14 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 26 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 42 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 14min