«Amas a Liliana?»: Zé é confrontado e deixa garantia sobre futuro com a ex-noiva

Numa conversa emotiva e sem rodeios, Zé foi confrontado com a pergunta que muitos queriam ver respondida: ainda ama Liliana? A resposta do ex-noivo surpreendeu e deixou clara a nova fase que está a viver.

Depois de semanas de especulação, Zé falou abertamente sobre os sentimentos que ainda nutre pela ex-noiva, atualmente concorrente do “Secret Story”. Com serenidade, garantiu que o amor ficou no passado. “Não, neste momento já não amo a Liliana. Claro que há um sentimento, isso demora a desaparecer, mas foi tudo cortado de forma tão abrupta que isso até ajuda uma pessoa a desligar-se.”

O nortenho explicou que o afastamento físico dentro do jogo ajudou-o a ganhar perspetiva. “Ela já disse que se esqueceu da minha cara. Eu também já me esqueço de certos pormenores dela.”

Zé admitiu ainda que a exposição mediática o tem incomodado e que só agora se sente preparado para falar. “Precisei de tempo para me afastar e falar com a cabeça fria. Agora sinto-me racional. Já consigo ter o discurso que quero, sem dizer coisas de que me vá arrepender.”

Concluiu deixando um conselho à ex-noiva: “Ela precisa de crescer sozinha uns tempos. Se voltar a meter-se noutra relação logo a seguir, nunca vai perceber quem é nem o que quer de verdade.”