«Amas a Liliana?»: Zé é confrontado e deixa garantia sobre futuro com a ex-noiva

  • Dois às 10
  • Há 2h e 24min

Numa conversa emotiva e sem rodeios, Zé foi confrontado com a pergunta que muitos queriam ver respondida: ainda ama Liliana? A resposta do ex-noivo surpreendeu e deixou clara a nova fase que está a viver.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de semanas de especulação, Zé falou abertamente sobre os sentimentos que ainda nutre pela ex-noiva, atualmente concorrente do “Secret Story”. Com serenidade, garantiu que o amor ficou no passado. “Não, neste momento já não amo a Liliana. Claro que há um sentimento, isso demora a desaparecer, mas foi tudo cortado de forma tão abrupta que isso até ajuda uma pessoa a desligar-se.”

O nortenho explicou que o afastamento físico dentro do jogo ajudou-o a ganhar perspetiva. “Ela já disse que se esqueceu da minha cara. Eu também já me esqueço de certos pormenores dela.”

Zé admitiu ainda que a exposição mediática o tem incomodado e que só agora se sente preparado para falar. “Precisei de tempo para me afastar e falar com a cabeça fria. Agora sinto-me racional. Já consigo ter o discurso que quero, sem dizer coisas de que me vá arrepender.”

Concluiu deixando um conselho à ex-noiva: “Ela precisa de crescer sozinha uns tempos. Se voltar a meter-se noutra relação logo a seguir, nunca vai perceber quem é nem o que quer de verdade.”

Temas: Secret Story Ze Liliana Dois às 10 Cristina Ferreira

RELACIONADOS

Em dia de aniversário, Zé, ex-noivo de Liliana, partilha foto inédita: «Bons tempos»

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Cláudio Ramos prevê que vai acontecer a Liliana e Zé o que atriz da TVI está a viver

A Não Perder

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 5 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 56 min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 38min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 42min

Há uma coisa que Zé gostava que Liliana fizesse quando sair do «Secret Story»

Há 2h e 4min

Zé fala dos pais de Liliana e explica o motivo de não terem enviado presente para a filha

Há 2h e 14min

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Há 3h e 33min
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Ontem às 11:59

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Ontem às 10:31

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Ontem às 11:13

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Ontem às 12:38

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Há 3h e 33min

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Fotos

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 5 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 56 min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 38min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 42min