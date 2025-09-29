Cristina Ferreira comove-se após decisão de Zé, noivo de Liliana: «Deve mesmo fazer o que o seu coração diz»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:52

A gala de domingo de Secret Story – Casa dos Segredos ficou marcada por lágrimas, revelações e pela ida de Zé, noivo de Liliana, que tem estado no foco da atenção do público.

A gala deste domingo, dia 28 de setembro, de Secret Story – Casa dos Segredos ficou marcada por momentos de grande intensidade emocional, protagonizados por Liliana Oliveira e o noivo, Zé.

O nortenho entrou no cubo da Casa para surpreender a companheira de longa data, levando consigo uma carta carregada de sentimento.

“Na vida há coisas que são bem mais valiosas que ilusões e 250 mil euros. Um amor sincero e genuíno e a relação que tínhamos valiam muito mais que qualquer outra coisa. Pensa bem em nós, no Rodri e na Bianca e, acima de tudo, na mulher que me mostraste ser um dia”, escreveu.

Perante estas palavras, Liliana não conteve as lágrimas. Em direto, confessou o amor que sente pelo noivo, pediu-lhe que esperasse por si e garantiu que se iria afastar de Fábio, colega da Casa com quem tem demonstrado cumplicidade.

Apesar da dor visível, Zé tomou a decisão de não terminar a relação. Um gesto que mereceu os aplausos de Cristina Ferreira, que não conseguiu esconder a emoção.

“Deixe-me dizer-lhe que acho que o Zé é um homem extraordinário. Podem dizer o que quiserem, usar as palavras menos felizes em relação a si, mas deve mesmo fazer o que o seu coração diz. Ninguém vive a sua vida, ninguém está no seu lugar. Não se importe com nenhum julgamento que lhe façam. Mesmo que amanhã a sua vontade seja vir aqui e dizer: ‘Acabou mesmo’”, afirmou a apresentador.

No final, Zé confessou que vai afastar-se das redes sociais para se proteger de toda a pressão. “Prefiro desmarcar-me um pouco (…) não é bom”, admitiu.

Entre lágrimas, promessas e demonstrações de afeto, este foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da gala, provando que, dentro ou fora da Casa, o amor continua a ser a peça central desta história.

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10 Cristina Ferreira

