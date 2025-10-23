Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Zé marcou presença no programa ‘Dois às 10’, da TVI, desta quinta-feira, 23 de outubro, para falar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o fim da relação com Liliana, que terminou o namoro para viver uma nova paixão dentro da casa do “Secret Story 9”, com Fábio.

Durante a conversa, Cristina Ferreira aproveitou para abordar um tema que nos últimos dias gerou comentários nas redes sociais e nas revistas: a alegada acusação de que teria “incentivado a traição” dentro do reality show.

“Já saíram algumas revistas em que o título dizia que tu me acusavas de incentivar a traição. Não tenho problema nenhum com isso”, começou por dizer a apresentadora, antes de esclarecer: “O Zé tem todo o direito de sentir aquilo que bem lhe apetecer. Pode não gostar de mim, pode sentir que eu isto ou aquilo. São os teus sentimentos, e eu percebo. Se calhar, no teu lugar, teria sentido exatamente o mesmo.”

Cristina quis perceber o ponto de vista do ex-noivo de Liliana: “Tu sentiste que eu de alguma forma incentivei porquê?”, perguntou.

Zé respondeu com sinceridade: “Porque, por exemplo, na gala em que eu lá fui, gostei muito da empatia que mostrou para comigo. E disse também ontem, numa entrevista, que essa empatia eu senti mesmo ser de coração.”

Cristina questionou então se o desconforto dele se devia às palavras usadas no programa — nomeadamente, quando dizia que os concorrentes deviam viver os sentimentos dentro da casa. Zé confirmou: “Exatamente. Eu estando apaixonado na altura e gostando da Liliana, claro que me custou imenso.”

Para fechar o tema, Cristina Ferreira fez questão de sublinhar a sua posição: “Mas eu não te disse o mesmo? Que tens de viver aquilo que sentes? Aliás, quando tu não acabas com ela, eu disse — e muita gente te acusou — que tinhas de viver aquilo que sentes. Mas percebo que a tua vontade naquele momento fosse dizer-me coisas. Estavas a ver a tua namorada ali dentro e a tentar gerir as emoções dela.”

Veja aqui a conversa completa: