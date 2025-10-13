Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana

  Dois às 10
  • Há 55 min

Depois do fim do noivado com Liliana Oliveira, concorrente do «Secret Story 9», Zé Pedro parece estar focado num novo começo. Longe da polémica e do mediatismo, o ex-noivo mostra agora uma fase de superação e estabilidade, como revelam as novas imagens partilhadas nas redes sociais.

A história de Zé Pedro podia ter terminado com um desgosto amoroso, mas o ex-noivo de Liliana Oliveira está a mostrar que o fim do noivado foi apenas o início de uma nova fase da sua vida. As novas imagens, divulgadas por Bruno, fundador da Team Brunol, mostram o jovem em clima de união e motivação com a equipa.

«No meio de planos de treino, nutrição e reuniões, tirámos um dia para o mais importante: reforçar a união, alinhar a visão e recarregar energia», escreveu Bruno na legenda da publicação.

Zé faz agora parte da equipa, onde surge identificado como Sales Manager. A mensagem sublinha que a Team Brunol é “muito mais do que um projeto de fitness”:

«A Team Brunol não é só quem ajuda milhares de pessoas a mudar o corpo… é quem todos os dias trabalha para mudar vidas. 2026 está à porta, e nós estamos a preparar algo inédito em Portugal.»

Depois da separação de Liliana, que terminou o noivado em direto durante a gala do «Secret Story 9», Zé tem conquistado o apoio do público. A sua conta de Instagram aproxima-se dos 100 mil seguidores, superando a popularidade de todos os concorrentes que permanecem dentro da casa.

Apesar de nunca ter chegado a entrar no reality show, o jovem despediu-se do emprego antes de ser chamado para participar. Hoje, mostra-se empenhado em recomeçar e em transformar a exposição mediática numa nova oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Longe do drama e mais perto do equilíbrio, Zé Pedro prova que, mesmo depois das tempestades, há sempre espaço para um novo recomeço.

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10 Cristina Ferreira

