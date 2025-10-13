Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana

Depois do fim do noivado com Liliana Oliveira, concorrente do «Secret Story 9», Zé Pedro parece estar focado num novo começo. Longe da polémica e do mediatismo, o ex-noivo mostra agora uma fase de superação e estabilidade, como revelam as novas imagens partilhadas nas redes sociais.

A história de Zé Pedro podia ter terminado com um desgosto amoroso, mas o ex-noivo de Liliana Oliveira está a mostrar que o fim do noivado foi apenas o início de uma nova fase da sua vida. As novas imagens, divulgadas por Bruno, fundador da Team Brunol, mostram o jovem em clima de união e motivação com a equipa.

«No meio de planos de treino, nutrição e reuniões, tirámos um dia para o mais importante: reforçar a união, alinhar a visão e recarregar energia», escreveu Bruno na legenda da publicação.

Zé faz agora parte da equipa, onde surge identificado como Sales Manager. A mensagem sublinha que a Team Brunol é “muito mais do que um projeto de fitness”:

«A Team Brunol não é só quem ajuda milhares de pessoas a mudar o corpo… é quem todos os dias trabalha para mudar vidas. 2026 está à porta, e nós estamos a preparar algo inédito em Portugal.»

Depois da separação de Liliana, que terminou o noivado em direto durante a gala do «Secret Story 9», Zé tem conquistado o apoio do público. A sua conta de Instagram aproxima-se dos 100 mil seguidores, superando a popularidade de todos os concorrentes que permanecem dentro da casa.

Apesar de nunca ter chegado a entrar no reality show, o jovem despediu-se do emprego antes de ser chamado para participar. Hoje, mostra-se empenhado em recomeçar e em transformar a exposição mediática numa nova oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Longe do drama e mais perto do equilíbrio, Zé Pedro prova que, mesmo depois das tempestades, há sempre espaço para um novo recomeço.