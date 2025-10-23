Há uma coisa que Zé gostava que Liliana fizesse quando sair do «Secret Story»

Depois de semanas em silêncio, Zé abriu o coração e falou sobre o que espera do reencontro com Liliana Oliveira, a ex-noiva que continua em jogo no «Secret Story». O nortenho confessou o único pedido que gostaria de ver realizado quando ela deixar a casa mais vigiada do país.

Zé tem acompanhado atentamente o percurso de Liliana dentro do «Secret Story» e, apesar de garantir que já não está apaixonado, não esconde que há algo que gostava que acontecesse quando o programa terminar.

O ex-noivo confessou, num tom sereno mas emotivo: “Sinto que mereço que ela venha conversar comigo.”

O nortenho revelou ainda que não guarda rancor e que apenas deseja tranquilidade. Apesar de já ter garantido que o amor ficou no passado, Zé não esconde o carinho que ainda sente por Liliana. “Não, neste momento já não amo a Liliana. Claro que há um sentimento, isso demora a desaparecer, mas foi tudo cortado de forma tão abrupta que isso até ajuda uma pessoa a desligar-se.”

Veja a entrevista completa: