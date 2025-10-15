Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

  • Dois às 10
  Ontem às 15:21

Zé Pedro, o ex-noivo de Liliana Oliveira, está a viver um novo capítulo de sucesso fora da casa do Secret Story 9. Fora do jogo, o jovem tem conquistado o público.

Zé Pedro, o ex-noivo de Liliana Oliveira, acaba de alcançar uma marca histórica nas redes sociais. O jovem, que viu a sua vida mudar após o fim do noivado em direto no Secret Story 9, atingiu os 100 mil seguidores no Instagram, um número que nenhum dos concorrentes ainda dentro da casa conseguiu alcançar. Apenas Sandro, que já foi expulso, tem mais de 100 mil, conquista que já tinha antes de entrar no reality show.

Fora do programa, Zé tem conquistado o carinho e o apoio do público, que acompanha atentamente cada nova partilha sua. Entre mensagens de incentivo e elogios à forma como tem lidado com a exposição mediática, o ex-noivo de Liliana tem motivos para sorrir, uma vez que também arranjou novo emprego.

Depois de dias marcados pela polémica, Zé Pedro parece estar a transformar o apoio recebido em novas oportunidades — e o sucesso nas redes sociais é mais uma prova de que o público continua do seu lado.

O tema do sucesso de Zé foi comentado no «Dois às 10».

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10

