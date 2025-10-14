Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:49

Zé Pedro, ex-noivo de Liliana Oliveira, voltou a chamar a atenção nas redes sociais com uma nova fotografia que rapidamente se tornou viral. O registo, captado ao pôr do sol e partilhado na praia, gerou uma onda de elogios — e houve quem não resistisse a comentar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Zé Pedro, ex-noivo de Liliana Oliveira, continua a dar que falar fora da casa do Secret Story 9. O jovem, que conquistou o público pela postura discreta após o fim do noivado em direto, partilhou uma nova fotografia que rapidamente incendiou as redes sociais.

Na imagem, Zé surge na praia, sem camisola, a contemplar o pôr do sol — um registo simples, mas que bastou para gerar uma onda de reações.

Na rede social X, multiplicaram-se os comentários de admiração, com muitos elogios ao ex-noivo da concorrente do reality show da TVI. Um dos comentários mais partilhados resume o sentimento geral: «É tão bonito».

Com quase 100 mil seguidores no Instagram, Zé Pedro tem conquistado cada vez mais apoio e carinho do público, que o acompanha atentamente nesta nova fase da sua vida.

Temas: Secret Story Ze Liliana Dois às 10

RELACIONADOS

Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana

Depois do fim do noivado com Liliana, Zé tem motivos para voltar a sorrir

A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

Fora do Estúdio

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Ontem às 16:23

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

Ontem às 15:25

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Ontem às 14:42

Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

Ontem às 11:32

A declaração mais especial. Cristina Ferreira revela quem é a 'âncora' da sua vida

Ontem às 11:02

Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana

Ontem às 10:44

Depois do fim do noivado com Liliana, Zé tem motivos para voltar a sorrir

Ontem às 09:17
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira foi cúmplice de reencontro de Lídia com pessoa especial

Ontem às 11:24

Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»

10 out, 11:35

César Matoso recorda o segredo com que entrou na «Casa dos Segredos 7»:«Já ninguém se lembra... Depois vai ver tudo à net…»

12 jul 2024, 10:45

Francisco Monteiro fala da sua relação com Márcia Soares - Veja a conversa completa

30 mai 2024, 12:13

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fotos

Sofia Aparício perdeu trabalho por seguir na flotilha humanitária: «Não me arrependo»

Há 20 min

A camisa clássica da Levi’s com 60% de desconto que está a esgotar rapidamente

Há 53 min

Até agora, andámos a colocar mal o saco no caixote do lixo

Há 3h e 58min

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Hoje às 08:49