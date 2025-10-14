Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Zé Pedro, ex-noivo de Liliana Oliveira, voltou a chamar a atenção nas redes sociais com uma nova fotografia que rapidamente se tornou viral. O registo, captado ao pôr do sol e partilhado na praia, gerou uma onda de elogios — e houve quem não resistisse a comentar.

Zé Pedro, ex-noivo de Liliana Oliveira, continua a dar que falar fora da casa do Secret Story 9. O jovem, que conquistou o público pela postura discreta após o fim do noivado em direto, partilhou uma nova fotografia que rapidamente incendiou as redes sociais.

Na imagem, Zé surge na praia, sem camisola, a contemplar o pôr do sol — um registo simples, mas que bastou para gerar uma onda de reações.

Na rede social X, multiplicaram-se os comentários de admiração, com muitos elogios ao ex-noivo da concorrente do reality show da TVI. Um dos comentários mais partilhados resume o sentimento geral: «É tão bonito».

Com quase 100 mil seguidores no Instagram, Zé Pedro tem conquistado cada vez mais apoio e carinho do público, que o acompanha atentamente nesta nova fase da sua vida.