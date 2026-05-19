Zé, ex-noivo de Liliana, mostra pessoa especial e deixa mensagem: «Nunca se esqueçam»

Depois de deixar os reality shows, Bruna Gomes mostra como tem sido a sua vida longe dos ecrãs

De férias pela América do Sul, Zé Andrade mostrou um momento especial e deixou uma mensagem aos seguidores.

Zé Andrade encontra-se de férias pela América do Sul e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores. Depois de já ter passado por alguns países, o ex-concorrente da TVI mostrou agora um registo mais pessoal diretamente do Rio de Janeiro, no Brasil.

Nas redes sociais, o jovem partilhou uma captura de ecrã de uma videochamada com a mãe e aproveitou para deixar uma mensagem aos seguidores. «Nunca se esqueçam de mostrar às vossas mães que estão em segurança», escreveu Zé Andrade.

Veja algumas das imagens das férias de Zé na galeria em cima.