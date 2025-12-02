Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

José Pedro Andrade nunca entrou na «Casa dos Segredos 9», mas tornou-se, inesperadamente, num dos rostos mais mediáticos da edição: ganhou seguidores, trabalho, novas oportunidades e até uma amizade especial.

José Pedro Andrade foi para a ‘Casa dos Segredos 9’ em busca de uma experiência nova, mas acabou por viver uma reviravolta que nem ele imaginava — e que mudou por completo a sua vida fora do jogo. Apesar de nunca ter chegado a entrar na casa e de ter enfrentado um duro golpe pessoal — ao ser trocado pela namorada por Fábio —, o jovem gestor desportivo de 23 anos tornou-se uma das figuras mais procuradas e mediáticas da edição.

Hoje, José Pedro soma mais de 100 mil seguidores no Instagram, faz publicidade, conquistou um novo trabalho e já marca presenças pelo país. A primeira aconteceu este fim de semana e num destino que lhe ficou na memória: a ilha de São Miguel, nos Açores.

Mas a viagem não foi a solo. A acompanhá-lo esteve Rui Ribeiro, ex-concorrente do formato e com quem tem construído uma amizade cada vez mais sólida. José Pedro e Rui fizeram questão de aproveitar cada minuto: treinaram no ginásio do hotel, correram pelas ruas de Ponta Delgada e visitaram locais emblemáticos da ilha.

Uma viagem de trabalho que acabou por se transformar numa experiência inesquecível — e que confirma que, mesmo sem ter entrado na casa, José Pedro é já um dos rostos mais mediáticos desta edição do reality show.