Zé fala dos pais de Liliana e explica o motivo de não terem enviado presente para a filha

  Dois às 10
  • Há 2h e 21min

Fora da casa mais vigiada do país, José Andrade voltou a pronunciar-se sobre o comportamento da família de Liliana. O ex-noivo da concorrente defendeu os pais de Liliana e explicou o motivo pelo qual não terão enviado qualquer presente à filha.

Em conversa franca com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Zé começou por reconhecer que o período após o fim do noivado tem sido “difícil”, sobretudo pela dor sentida pela família de Liliana. “Custou-me muito, mais pela família dela, porque eles, sim, sofreram e estão a sofrer. O meu sofrimento é diferente — tenho de me desapegar o mais rápido possível, e eles não, é a filha deles”, confessou.

Questionado sobre o alegado afastamento dos sogros, Zé defendeu a postura destes, considerando que o silêncio também é uma forma de amor. “Acho que isto chama-se educação. Não enviarem uma prenda foi uma forma de ensinar, de mostrar que não estavam a compactuar com algo que não gostam. Mas nunca lhe vão virar as costas, isso posso garantir.”

Com serenidade, o ex-noivo mostrou respeito pela forma como a família de Liliana tem gerido a situação, sublinhando que não há mágoa, apenas compreensão.

