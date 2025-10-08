Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Durante uma conversa com Fábio no Secret Story 9, Liliana insinuou ter sido traída por Zé, o agora ex-noivo. As declarações geraram reação imediata do jovem, que recorreu à rede social X para expressar o seu desagrado: “Ela está a mostrar-me que é capaz de tudo.”

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro, no Secret Story 9, Liliana sugeriu, durante uma conversa com Fábio, que já teria sido traída pelo agora ex-noivo, Zé. As insinuações deixaram o jovem indignado, levando-o a reagir publicamente e a demonstrar o seu desagrado.

Sem rodeios, Zé recorreu à rede social X (antigo Twitter) para responder às acusações de Liliana. «Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais», começou por escrever.

O ex-concorrente acrescentou ainda: «Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas, de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo.»

Veja aqui a publicação:

Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais. Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo. https://t.co/zb1FxHgFJv — Zé (@esojandrade17) October 7, 2025

As declarações de Liliana surgiram durante um desabafo com Fábio sobre o fim da relação com Zé. A concorrente afirmou que «está mais preocupada com a família» do ex-noivo e aproveitou para deixar algumas críticas. Nesse contexto, acabou por insinuar uma traição: «Tenho dificuldade em confiar, com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar.»