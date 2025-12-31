Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:54

Zé não entrou no Secret Story mas a sua vida deu uma volta depois de Liliana terminar o noivado dentro da casa.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Com o ano de 2025 a chegar ao fim, José Andrade — mais conhecido do público como Zé, o ex-noivo de Liliana no Secret Story 9 — decidiu fazer um balanço dos últimos meses e partilhá-lo nas redes sociais. E, como não podia deixar de ser, a publicação incluiu uma indireta que muitos interpretaram como dirigida à ex-companheira.

No Instagram, Zé publicou um vídeo onde reúne vários momentos marcantes do seu ano, mostrando a vida agitada que tem vivido desde que se tornou uma figura pública. Logo no início da publicação, surge um excerto emblemático do dia da estreia do Secret Story 9, quando pediu Liliana em casamento em pleno direto e acabou por ficar à porta da casa mais vigiada do país.

No vídeo, ouve-se Cristina Ferreira dizer-lhe: «Às vezes, fecha-se uma porta para se abrirem três portões», uma frase que acabou por ganhar um novo significado à luz de tudo o que aconteceu depois.

Na legenda da publicação, Zé reforçou essa ideia de viragem e recomeço: «Portas que se fecharam, e portões que se abriram. Adeus 2025. Olá, 2026», escreveu, numa mensagem que muitos seguidores interpretaram como uma clara referência ao fim da relação com Liliana e ao novo rumo que a sua vida tomou. Nos comentários, muitos são os comentários, nomeadamente de ex-concorrentes: «Há males que vêm por bem», disse Nufla, ou «És o grande vencedor», lê-se entre fãs dos concorrentes.

Desde a saída do reality show, José Andrade tem sido alvo de grande atenção mediática, marcando presença em eventos, discotecas e mantendo-se próximo de vários ex-concorrentes. A publicação rapidamente gerou reações e comentários, com muitos internautas a aplaudirem a forma como o ex-noivo de Liliana parece ter dado a volta por cima.

Um fim de ano marcado por despedidas, mas também por novos começos — pelo menos, é essa a mensagem que Zé quis deixar.

 

Temas: Secret Story Ze Liliana Dois às 10

RELACIONADOS

Próximos de Zé, Dylan e Rui acreditam que Liliana vai ficar em 'choque' quando sair: «Não está à espera, de todo»

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

Fora do Estúdio

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Hoje às 09:24

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

Ontem às 14:49

Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

Ontem às 13:58

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Ontem às 09:19

Pedro Jorge ficou em 'choque' ao ver Cristina Ferreira. E há um detalhe que ainda não lhe saiu da cabeça

Ontem às 09:14

Mal virou as costas, Cristina Ferreira vê concorrentes do Secret Story ignorarem o seu pedido

Ontem às 08:53

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

29 dez, 14:19
MAIS

Mais Vistos

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

Ontem às 11:08

O método de Cristina Ferreira para filtrar o que lê no horóscopo

Ontem às 09:57

Signos Balança, Escorpião e Sagitário: saiba as previsões dos signos para 2026

Ontem às 10:53

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba as previsões dos signos para 2026

Ontem às 10:41

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

Ontem às 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

Ontem às 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Ontem às 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fotos

A tosse fica pior à noite? Este é um dos erros mais frequentes dos portugueses no quarto

Há 1h e 25min

“Não como nada durante toda a manhã": os truques desta apresentadora de 50 anos para manter a boa forma

Há 3h e 25min

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Hoje às 09:24

Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

Hoje às 08:54