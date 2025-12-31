Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

Zé não entrou no Secret Story mas a sua vida deu uma volta depois de Liliana terminar o noivado dentro da casa.

Com o ano de 2025 a chegar ao fim, José Andrade — mais conhecido do público como Zé, o ex-noivo de Liliana no Secret Story 9 — decidiu fazer um balanço dos últimos meses e partilhá-lo nas redes sociais. E, como não podia deixar de ser, a publicação incluiu uma indireta que muitos interpretaram como dirigida à ex-companheira.

No Instagram, Zé publicou um vídeo onde reúne vários momentos marcantes do seu ano, mostrando a vida agitada que tem vivido desde que se tornou uma figura pública. Logo no início da publicação, surge um excerto emblemático do dia da estreia do Secret Story 9, quando pediu Liliana em casamento em pleno direto e acabou por ficar à porta da casa mais vigiada do país.

No vídeo, ouve-se Cristina Ferreira dizer-lhe: «Às vezes, fecha-se uma porta para se abrirem três portões», uma frase que acabou por ganhar um novo significado à luz de tudo o que aconteceu depois.

Na legenda da publicação, Zé reforçou essa ideia de viragem e recomeço: «Portas que se fecharam, e portões que se abriram. Adeus 2025. Olá, 2026», escreveu, numa mensagem que muitos seguidores interpretaram como uma clara referência ao fim da relação com Liliana e ao novo rumo que a sua vida tomou. Nos comentários, muitos são os comentários, nomeadamente de ex-concorrentes: «Há males que vêm por bem», disse Nufla, ou «És o grande vencedor», lê-se entre fãs dos concorrentes.

Desde a saída do reality show, José Andrade tem sido alvo de grande atenção mediática, marcando presença em eventos, discotecas e mantendo-se próximo de vários ex-concorrentes. A publicação rapidamente gerou reações e comentários, com muitos internautas a aplaudirem a forma como o ex-noivo de Liliana parece ter dado a volta por cima.

Um fim de ano marcado por despedidas, mas também por novos começos — pelo menos, é essa a mensagem que Zé quis deixar.