É em Portugal. Encontrámos esta praia por acaso e ficámos rendidos à água límpida

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Nem sempre é preciso ir para longe para encontrar águas cristalinas. Em Portugal, descobrimos por acaso esta praia onde a transparência da água surpreende logo à primeira vista.

Na aldeia de Lapa dos Dinheiros, em Seia, encontra-se a praia fluvial que partilha o mesmo nome. Com um espelho de água límpida, este espaço assume-se como um verdadeiro paraíso, marcado pela tranquilidade e por uma forma refrescante de enfrentar as temperaturas elevadas do verão.

Trata-se da Praia Fluvial de Lapa dos Dinheiros, também conhecida como Praia Fluvial da Caniça, banhada pela ribeira da Caniça, afluente do Rio Alva. O local está perfeitamente integrado entre encostas íngremes de granito e uma floresta de castanheiros seculares, na Serra da Estrela.

Além da qualidade excecional da água, própria para mergulhos — a praia ostenta Bandeira Azul e Qualidade de Ouro —, o espaço destaca-se pela sua beleza singular. Ao longo da paisagem, podem ser observadas sucessivas cascatas a partir de um miradouro. Outro dos pontos de interesse é a formação rochosa conhecida como “cornos do Diabo”, localizada nesta praia do Parque Natural da Serra da Estrela.

Nas proximidades, a ponte romana de Caniça permite conhecer um pouco da história dos povos que habitaram esta região do país.

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Pensada como uma paragem ideal para quem procura refrescar-se na água doce, a praia conta com diversas infraestruturas de apoio, entre as quais bar, casas de banho, posto de primeiros socorros e estacionamento. O espaço dispõe ainda de nadador-salvador.

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Temas: Seia Praia Fluvial de Lapa dos Dinheiros Praia Fluvial da Caniça Ribeira da Caniça Rio Alva
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