Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

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Fresco, leve e muito fácil de preparar, este semifrio com gelatina e pêssego de lata é uma daquelas sobremesas que sabe sempre bem nos dias mais quentes. Com poucos ingredientes e sem complicações, promete conquistar toda a família.

Com a chegada do tempo quente, aumenta a vontade de preparar sobremesas frescas, leves e simples de fazer. Foi precisamente a pensar nisso que a nutricionista Alexandra Vieira partilhou recentemente, através das redes sociais, uma das suas propostas para os dias mais quentes.

A sugestão passa por um semifrio de pêssego em calda, uma sobremesa cremosa e refrescante que não exige grandes esforços na cozinha e que é ideal para os períodos de maior calor.

Ingredientes

Para a camada inferior:

2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)

200 ml de água quente

200 ml de água fria

1 lata (370 g) de leite condensado light

230 g de iogurte natural

Para a camada superior:

2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)

400 ml de água quente

400 ml de água fria

1 lata de pêssego em calda

Modo de preparação

Comece por dissolver as duas saquetas de gelatina de pêssego nos 200 ml de água quente. De seguida, adicione os 200 ml de água fria.

Junte o leite condensado light e o iogurte natural, triturando ou misturando muito bem até obter uma mistura homogénea.

Verta a preparação para uma forma ou travessa e coloque no frigorífico durante aproximadamente duas horas, ou até ganhar consistência.

Para a cobertura, dissolva as restantes duas saquetas de gelatina nos 400 ml de água quente e acrescente os 400 ml de água fria. Reserve.

Quando a primeira camada estiver solidificada, distribua por cima as metades de pêssego em calda.

Cubra cuidadosamente com a gelatina previamente preparada.

Leve novamente ao frigorífico durante, pelo menos, seis horas. Para melhores resultados, deixe repousar durante toda a noite.

O resultado final é uma sobremesa fresca, cremosa e muito prática, que junta a suavidade do iogurte e do leite condensado ao sabor frutado do pêssego. Uma receita simples que tem tudo para fazer sucesso à mesa ao longo de todo o verão.