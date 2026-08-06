Em lágrimas, Sérgio Rossi agradece a diretor da TVI: «Nunca me esqueço de quem me faz bem»

Sérgio Rossi celebra o aniversário esta quinta-feira, 6 de agosto, e assinalou a data no programa Dois às 10, da TVI, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos. Durante a entrevista, o cantor fez uma viagem pelo seu percurso pessoal e profissional e recordou um dos momentos mais marcantes da carreira.

O artista falou dos preconceitos que enfrentou no início do percurso na música ligeira portuguesa e revelou que foi em 2011 que tudo começou a mudar, graças à presença regular no programa Somos Portugal e a um convite de um diretor da TVI.

"É ali que começam a estourar os meus dois primeiros grandes êxitos. E há um dia que está na minha memória para sempre. O André Manso liga-me (...) e disse-me: 'Olha, estás disponível para fazeres o fecho no próximo programa em Lamego?'", recordou.

O convite apanhou-o completamente de surpresa. "Eu assim: 'Oh André, estás a brincar comigo ou quê? Então eu ia cantar uma canção de favor ao "Somos Portugal", agora já canto duas e já fico todo contente, então e tu agora achas que sou artista de fecho?'. E ele: 'Já falei com a estação, a estação está plenamente de acordo, as tuas canções estão a funcionar muito bem (...)'. A partir dali... desliguei o telefone. Lembro-me de ter começado a chorar ao telefone...", contou.

Ao recordar esse momento, Sérgio Rossi não conseguiu conter a emoção e acabou por desabar em lágrimas em pleno direto.

Visivelmente comovido, aproveitou ainda para deixar uma mensagem de gratidão a quem acreditou nele desde o início. "Eu sempre fui uma pessoa que... A gratidão faz parte da minha vida e nunca me esqueço de quem me faz bem. Quem me faz mal, vou-me esquecer rápido. Agora, quem me faz bem eu nunca me esqueço na minha vida e guardo no meu coração", concluiu.