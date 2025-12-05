Yara, filha de Bruna e Sérgio Rossi, quebra silêncio sobre polémica familiar

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:19

A polémica familiar tem sido notícia nos últimos tempos. Yara, filha de Bruna e Sérgio Rossi, reagiu no «Dois às 10».

Yara esteve esta sexta-feira no «Dois às 10», onde foi confrontada com as notícias que dão conta de um alegado afastamento de mais de três meses entre ela e o pai, Sérgio Rossi. Discreta e firme, a cantora recusou alimentar polémicas e deixou claro que não pretende discutir assuntos familiares na televisão. «Qualquer tipo de polémica é um não assunto. Na minha vida, o que eu tiver para resolver, irei resolver com a pessoa. Da minha boca não vai sair mesmo nada», disse, encerrando a questão.

A origem do alegado afastamento

Segundo a imprensa, a relação entre pai e filha terá ficado fragilizada após a participação da mãe de Yara, Bruna, no «Big Brother Verão», onde partilhou detalhes da antiga relação com Sérgio Rossi na sua «Curva da Vida».

Na altura, Yara  terá tomado o partido da mãe, o que deixou o cantor magoado. Já no final do mês passado, a jovem terá convidado para a sua festa de aniversário três ex-companheiras de Sérgio Rossi, situação que, de acordo com as mesmas fontes, terá aumentado a tensão familiar.

Apesar de todos os rumores, Yara deixou claro no «Dois às 10» que mantém a sua postura de resguardo e que qualquer questão com o pai será resolvida longe dos holofotes.

 

Temas: Sergio Rossi Yara Bruna Dois às 10

