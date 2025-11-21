Lembra-se de Sérgio e da Verónica do «Big Brother»? Filha do casal já é adulta e dizem que é igual à mãe

  • Há 2h e 58min

Filha de antigo casal do «Big Brother» já tem mais de 20 anos e tem chamado a atenção dos fãs nas redes sociais. Com traços que lembram claramente a mãe, a jovem continua a despertar curiosidade sobre o quanto herdou do famoso par televisivo.

Foram dois dos concorrentes mais marcantes do «Big Brother 2», onde viveram um romance inesquecível perante o olhar atento de todos os portugueses.

Sérgio e Verónica são recordados como dois dos ex-concorrentes mais icónicos da 2.ª edição do «Big Brother» em Portugal, transmitida no início de 2001 pela TVI. Esta edição, que surgiu na sequência do enorme sucesso da primeira, trouxe para os ecrãs portugueses um novo romance da vida real: o de Sérgio Vicente e Verónica Moreira, que marcou profundamente o universo dos reality shows no país.

Dessa relação mediática nasceu Beatriz. Atualmente, a filha de Sérgio e Verónica já cresceu e tem mais de 20 anos. No programa do Goucha, ao ver uma fotografia da jovem, o apresentador não hesitou em afirmar: «É a cara chapada da mãe».

Para a grande alegria do público, o casal casou-se em direto na TVI. Relembre alguns dos melhores momentos de Sérgio e Verónica na casa mais vigiada do país:

Infelizmente, o casal separou-se há alguns anos. Atualmente, o ex-concorrente mantém uma nova relação, da qual nasceram duas filhas, Nicole e Vitória. Sérgio Vicente é também pai de Sérgio, que hoje tem 30 anos.

Tal como Sérgio e Verónica, vários outros casais formados em reality shows da TVI também tiveram filhos. Veja alguns deles na galeria acima.

