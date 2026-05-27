Parece um resort, mas é uma piscina gratuita escondida em Portugal

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Parece um pequeno paraíso secreto, mas fica em Portugal: esta piscina gratuita está a chamar a atenção de quem procura um verão diferente.

No coração da Serra do Caldeirão, no concelho de Loulé, encontra-se a Fonte da Seiceira, uma nascente de água termal férrea conhecida por aliar a beleza natural a benefícios terapêuticos para o aparelho digestivo. Na aldeia do Ameixal, mesmo junto à fonte, foi construída uma piscina de acesso gratuito, perfeita para quem procura fugir ao calor durante os dias mais quentes.

Neste verão, o espaço atraiu muitos portugueses. Um vídeo partilhado no TikTok pela criadora de conteúdos @inesribeeiro chamou a atenção para o azul cristalino da água, surpreendendo vários utilizadores. Na caixa de comentários, várias pessoas referiram que o local é ideal para aproveitar os dias de calor e que “tem todas as condições para passar um dia”.

Localizada ao longo da Estrada Nacional 2, a Fonte da Seiceira tem acesso facilitado e disponibiliza diversas infraestruturas para os visitantes, como casas de banho, chuveiros, parque infantil, zonas de piquenique, churrasqueiras e restaurante.

Além da vertente de lazer, os visitantes podem também encher garrafas com a água da fonte, reconhecida ao longo dos anos pelas suas propriedades benéficas. Desde a primeira metade do século XX, o Ameixial tem-se afirmado como um destino ligado ao turismo de saúde, atraindo visitantes em busca de bem-estar e alívio para diferentes doenças, beneficiando ainda do clima mediterrânico característico da região.

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Temas: Serra do Caldeirão Loulé Fonte da Seiceira
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