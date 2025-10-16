Todos falam do sérum hidratante do Lidl. Mas será que funciona? Farmacêutica esclarece

Cada vez mais popular, o sérum hidratante do Lidl desperta a curiosidade de quem quer cuidar da pele de forma acessível.

O sérum hidratante do Lidl tem despertado o interesse de inúmeros consumidores à procura de soluções acessíveis para a sua rotina de cuidados com a pele. Iolanda Pereira, farmacêutica e pós-graduada em Cosmetologia, com mais de 120 mil seguidores no Instagram, realizou uma análise detalhada deste produto, oferecendo uma perspetiva profissional sobre os seus efeitos reais.

De acordo com a especialista, o efeito principal que se pode esperar deste sérum é a hidratação da pele. Isto deve-se, sobretudo, à presença de ácido hialurónico, que surge como o terceiro ingrediente na composição do produto. Este componente possui uma ação humectante, ou seja, tem a capacidade de atrair e reter água na superfície da pele. Para além do ácido hialurónico, o sérum inclui outros ingredientes com funções semelhantes, como a glicerina, a ureia e a trialose, que atuam em conjunto para proporcionar uma hidratação eficaz.