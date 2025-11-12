Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Um estudo recente mostra que um sérum recém-desenvolvido pode acelerar o crescimento capilar em menos de três semanas, abrindo novas possibilidades na área da dermatologia estética.

Uma nova possibilidade surge para quem sofre de queda de cabelo. De acordo com o New York Post, investigadores da Universidade de Taiwan, na China, desenvolveram um sérum experimental que pode estimular o crescimento capilar em apenas 20 dias, conforme indica um estudo publicado na revista Cell Metabolism.

Os ensaios realizados em ratos demonstraram que as células de gordura presentes sob a pele podem reativar o crescimento do cabelo. Quando a pele sofreu pequenas lesões, essas células libertaram ácidos gordos que enviaram sinais às células estaminais capilares, promovendo a formação de novos fios. Bloquear este processo impediu o crescimento.

A aplicação direta dos mesmos ácidos gordos na pele dos ratos voltou a estimular o crescimento capilar nas áreas tratadas, sugerindo que estas substâncias naturais poderão vir a ser uma alternativa no tratamento da alopécia.

Apesar do otimismo, os especialistas alertam que a investigação ainda se encontra numa fase inicial e que não foram realizados testes em humanos. Até que haja mais evidências, os dermatologistas recomendam manter os tratamentos comprovados e procurar acompanhamento médico especializado.