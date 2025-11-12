Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30
Homem
Homem

Um estudo recente mostra que um sérum recém-desenvolvido pode acelerar o crescimento capilar em menos de três semanas, abrindo novas possibilidades na área da dermatologia estética.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Uma nova possibilidade surge para quem sofre de queda de cabelo. De acordo com o New York Post, investigadores da Universidade de Taiwan, na China, desenvolveram um sérum experimental que pode estimular o crescimento capilar em apenas 20 dias, conforme indica um estudo publicado na revista Cell Metabolism.

Os ensaios realizados em ratos demonstraram que as células de gordura presentes sob a pele podem reativar o crescimento do cabelo. Quando a pele sofreu pequenas lesões, essas células libertaram ácidos gordos que enviaram sinais às células estaminais capilares, promovendo a formação de novos fios. Bloquear este processo impediu o crescimento.

A aplicação direta dos mesmos ácidos gordos na pele dos ratos voltou a estimular o crescimento capilar nas áreas tratadas, sugerindo que estas substâncias naturais poderão vir a ser uma alternativa no tratamento da alopécia.

Apesar do otimismo, os especialistas alertam que a investigação ainda se encontra numa fase inicial e que não foram realizados testes em humanos. Até que haja mais evidências, os dermatologistas recomendam manter os tratamentos comprovados e procurar acompanhamento médico especializado.

Temas: Sérum Cabelo

RELACIONADOS

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Dicas

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30

Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Ontem às 15:00

Experimente isto e, em poucos minutos, terá os azulejos da casa de banho limpos

Ontem às 14:30

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

11 nov, 17:00

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

11 nov, 16:00
MAIS

Mais Vistos

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

11 nov, 11:56

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

11 nov, 09:53

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

11 nov, 10:49

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

11 nov, 11:25

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

10 nov, 08:51

Fotos

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30