Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Está a chover descontos e este sérum da Kérastase está a ser um dos mais procurados

Há quem adore novembro pelas luzes que começam a aparecer, outros pelas castanhas e pela mudança de estação — e depois há quem esteja apenas a contar os dias para a Black Friday. Com as promoções finalmente reveladas, o frenesim já começou e, no meio de tantas opções, há um produto capilar que voltou a destacar-se: o sérum anti-queda da Kérastase, muito procurado por quem anda a tentar dar mais força ao cabelo.

O Génesis Sérum é daqueles cuidados que não prometem milagres de um dia para o outro, mas tem uma fórmula que faz sentido: inclui 1,5% de Aminexil, um ingrediente conhecido por ajudar a manter o cabelo mais “ancorado” ao couro cabeludo. A marca desenvolveu esta linha para trabalhar a fibra capilar desde a raiz até às pontas, reforçando a resistência e reduzindo a queda associada à fragilidade. É um cuidado diário, leve, com aroma cítrico e sem aquela sensação oleosa que por vezes faz desistir deste tipo de produtos.

E quem o usa tem partilhado experiências interessantes. Uma pessoa descreve-o como "um sérum leve, fresco, com aroma cítrico, que deixou o cabelo mais forte e saudável ao fim de algumas semanas”. Outra refere que “o cheiro e a textura são maravilhosos” e há quem diga que foi “dos melhores produtos que já experimentou” dentro deste tipo de tratamento. Também surgem relatos mais entusiasmados: alguém conta que “literalmente salvou o cabelo”, reconhecendo que não é barato mas que notou diferenças antes das duas semanas de uso. No meio da azáfama destes dias de descontos, acaba por ser um daqueles produtos que muita gente aproveita para finalmente testar (ou voltar a comprar) enquanto o preço está mais simpático.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

