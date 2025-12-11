Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível

Este artigo pode conter links afiliados*

Este conjunto para 6 pessoas com esquilos e grinaldas está com desconto na Amazon

Dezembro chega, e com ele aquela pergunta inevitável: "quantos vêm jantar no Natal?" Entre contar cadeiras, verificar copos e descobrir (tarde demais) que faltam pratos, há quem acabe a servir a ceia numa combinação criativa de loiça que sobreviveu ao longo dos anos. Se está na altura de renovar — ou se simplesmente quer receber a família com um serviço de mesa bonito, completo e que combine —, este conjunto da H&H pode ser exatamente o que procura. Tem 18 peças para seis pessoas, ilustrações delicadas de animais e grinaldas de inverno, e chega a tempo do Natal por 65€. Mais: vai à máquina de lavar loiça, o que significa menos trabalho depois da sobremesa.

O serviço Garland é feito em grés bege e inclui seis pratos rasos (26 cm), seis pratos fundos (20,5 cm) e seis pratos de sobremesa (20 cm). O design é discreto, mas festivo: pequenos animais (como um esquilo) rodeados por grinaldas, num estilo que evoca paisagens de inverno sem ser excessivamente natalício. Isto significa que funciona bem durante todo o outono e inverno, não apenas em dezembro. A loiça é prática: resiste ao micro-ondas e à máquina de lavar, o que é sempre uma vantagem quando se recebe muita gente. A marca H&H existe desde 2004 e tem boa reputação na Amazon, com 89% de avaliações positivas.

Com 10,26 kg, o conjunto tem algum peso — sinal de que a loiça tem espessura e não é daquelas que partem ao primeiro descuido. O tom bege combina bem com toalhas de mesa em tons naturais, verde-escuro ou bordeaux, e as ilustrações dão um toque acolhedor sem competir com a decoração da mesa. Se costuma receber família ou amigos com regularidade, um serviço completo para seis pessoas resolve a maioria das situações — e poupa a confusão de andar a combinar pratos avulsos.

