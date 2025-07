Cristina Ferreira dá a conhecer o tratamento que vai mudar a vida das mulheres

No «Dois às 10, a apresentadora Cristina Ferreira recebeu uma médica ginecologista que nos falou de um tratamento que é muito mais do que estético.

No consultório do programa “Dois às 10”, Cristina Ferreira recebeu a ginecologista Ana Luísa Nogueira para falar sobre um tema ainda pouco falado, mas com um impacto enorme na qualidade de vida de muitas mulheres: o rejuvenescimento vaginal.

De bata branca e com um discurso esclarecedor, a médica explicou que este tratamento é indicado para mulheres de todas as idades, sendo não invasivo, sem necessidade de anestesia e com efeitos visíveis desde a primeira sessão. “A última senhora que tratámos tinha cem anos”, contou Ana Luísa, sublinhando a abrangência do procedimento.

Além da componente estética, o rejuvenescimento vaginal tem benefícios clínicos significativos: ajuda a tratar incontinência urinária, hemorróidas e até infecções crónicas da zona íntima. A especialista lembrou ainda que há muitas mulheres que evitam relações sexuais por sentirem dor ou ardor, uma realidade que este tratamento pode ajudar a transformar.

Durante a conversa, Cristina Ferreira destacou a importância de trazer este tema para a televisão, reforçando que falar abertamente sobre saúde íntima é essencial para combater tabus e melhorar o bem-estar feminino.

Ana Luísa Nogueira fez ainda um alerta: “Há cerca de 30 anos que não há medicação nova para as infeções urinárias. Este procedimento surge como uma alternativa terapêutica válida e promissora.”

Com mais mulheres a procurarem soluções para sintomas que condicionam a vida íntima e social, este tratamento promete continuar a revolucionar a saúde e o bem-estar feminino.