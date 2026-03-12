Mulher de cantor impressionou ao perder 30 quilos aos 45 anos. Eis a estratégia que seguiu

Aos 45 anos, Siara Holanda conseguiu aquilo que muitos consideram difícil: perder 30 quilos. A mulher de Rui Bandeira explicou que o processo não aconteceu por acaso e partilhou a estratégia de emagrecimento em duas fases que diz ter feito toda a diferença.

Siara Holanda tem 45 anos e apresenta uma nova imagem. A antiga bailarina, mulher do músico Rui Bandeira e mãe da cantora Bárbara Bandeira, esteve esta terça-feira, 10 de março, no "Dois às 10", onde falou sobre a transformação que viveu ao longo dos últimos meses.

Antes dessa mudança, Siara Holanda enfrentava excesso de peso e vários problemas de saúde, entre os quais obesidade, hipotireoidismo e triglicerídeos elevados.

Ao iniciar medicação diária para controlar estas condições, a mãe de Bárbara Bandeira decidiu tomar uma decisão em benefício da sua saúde. "Para cuidar da minha família eu tenho de estar bem", sublinhou durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ao explicar o processo de emagrecimento.

Ao combinar exercício físico com uma alteração radical na alimentação, Siara Holanda conseguiu uma impressionante perda de peso. A mulher de Rui Bandeira acabou também por convencer o marido a juntar-se ao processo, e o músico igualmente mudou significativamente a sua imagem.

Depois de emagrecer, a antiga bailarina recorreu ainda à cirurgia estética, dando assim por concluída uma transformação de que se mostra particularmente orgulhosa.

A lidar com problemas graves na coluna, que a levaram a quatro cirurgias, Siara enfrentou um longo processo de transformação física e emocional. Com disciplina, exercício, mudanças na alimentação e acompanhamento médico, conseguiu perder 30 quilos.